كشفت مصادر إعلامية عن إيقاف العمل في حقل الشرارة من قبل شباب حراك ” غضب فزان ”

وكانت شباب حراك غضب فزان، حاولت دخول حقل الشرارة لإيقاف عملية الإنتاج بعد تجمع أقاموه بالقرب من مدخله الشرقي في الشهر الماضي ، ولكن قوة الحماية أنشأت نقطة استيقاف قبل الحقل بمسافة 20 كم ومنعتهم من مواصلة المسير.

