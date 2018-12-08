الارصاد: منخفض جوي وأمطار متفرقة على هذه المناطق مساء اليوم وغداً

توقع خبراء الطقس و الارصاد في المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في النشرة الجوية الصادرة عنه اليوم أن تتأثر أغلب مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقي بإمتداد منخفض جوي.

وقالت النشرة أن مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقي ستتأثر بالمنخفض الجوي وسيكون مصحوب بتبريد في طبقات الجو العليا ينتج عن هذه الوضعية إنخفاض في درجات الحرارة مع تكاثر السحب وسقوط أمطار متفرقة نتوقع أن تكون جيدة مساء اليوم ويوم الغد على بعض مناطق الساحل الشرقي وقد تكون غزيرة على منطقة الجبل الأخضر قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وأضافت النشرة أن حالة الطقس تبقى مستقر على مناطق الوسط والجنوب نتيجة تأثير إمتداد المرتفع الجوي الذي يتمركز على الجزائر، وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق ليبيا مابين ( 15 – 21 ) مْ وتميل للإنخفاض أثناء الليل والصباح الباكر خاصة على المناطق الجبلية .

تحذير بحري:

وحذرت الارصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة الى قوية ظهر الغد على ساحل مصراتة والجبل الاخضر تصل سرعتها الى (25)عقدة.

أمطار

وقالت الارصاد الجوية أنه قد هطلت كميات من الأمطار على بعض من مناطق ليبيا ، وهذه محطات الأمطـار التي سجلت كمياتها:

النشرة البحرية للساعات القادمة: