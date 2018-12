رغم الأزمة الاقتصادية … ” مالية الوفاق” تنفذ قرار زيادة مرتبات العسكريين

المتوسط:

أكدت وزارة المالية بحكومة الوفاق بدء تنفيذ قرار زيادة مرتبات العسكريين وفقا للكشوفات الواردة من وزارة الدفاع.

وأضافت الوزارة، خلال بيان لها اليوم السبت، أنها تعمل حاليا على تنفيذ الزيادة المقررة لضباط الصف المحالين إلى التقاعد، إضافة إلى صرف علاوة التمييز للدرجات الوظيفية من الأولى إلى التاسعة”.

وأكملت الوزارة، ” أن العمل جار على إحالة مرتبات العسكريين لشهر أكتوبر إلى القطاع العام”.

