ترحيل 15 مصرياً بعد ادعاءات باطلة بخطفهم

رحّلت الجهات المسؤولة صباح اليوم السبت 15 مواطناً مصرياً كانوا موقوفين لدى مصلحة الإصلاح والتأهيل بمدينة طبرق.

وكان من بين المرحَّلين 14 مصرياً أثار الإعلام المصري خلال الفترة القريبة الماضية حولهم ضجة كبيرة سبّبت تأجيج الرأي العام المصري بعد ادعاء بعض قنواتهم الفضائية باختطاف مصريين على يد داعش في ليبيا، في وقت نفت فيه الجهات الرسمية في ليبيا صحة هذه الادعاءات .

وذكرت مصادر لـ218 أنه تم تسليم المعنيين اليوم للمخابرات المصرية العامة، وجرى التسليم في الصالة الجمركية المصرية من قبل وحدة مباحث الجوازات بمنفذ السلوم البري.

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