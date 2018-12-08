“غضب فزان” يُغلق حقل الشرارة النفطي

أغلق شباب حراك غضب فزان، اليوم السبت، حقل الشرارة النفطي الذي تبلغ طاقته 320 ألف برميل من النفط الخام، وأوقفوا العمل داخله بشكل كامل، إلى حين تنفيذ مطالبهم.

وتتمثل مطالب الحراك في تحرك الجهات المعنية لتأمين الطريق من الجفرة والشويرف إلى أقصى مدن وقرى فزان، وتأمين مخصصات فزان من الوقود والسيولة.

كما تتضمن مطالبهم المحافظة على مقدرات وثروات منطقة فزان المائية والبترولية، إضافة إلى إعادة تشغيل محطة أوباري البخارية، بحسب ما ذكره الناطق باسم الحراك، محمد اميعقل.

وأوضح اميعقل أن “غضب فزان” يُطالب أيضاً بتوفير المُستلزمات الطبية والمُعدات لمستشفيات فزان التي تفتقر لأبسط الإمكانيات، إضافة إلى حاجتها للصيانة العاجلة.

يُشار إلى أن رئيس المؤسسة للنفط مصطفى صنع الله كان قد اجتمع في شهر نوفمبر الماضي مع عميد بلدية غات وتناول الاجتماع فرص التنمية بالمنطقة الجنوبية.

وحذر صنع الله خلال الاجتماع من خطر المساس بالحقول النفطية التي تُعد المصدر الأول لثروة الشعب الليبي، وما سيترتب على ذلك من تدهور للاقتصاد.

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