نصية: هناك انتهازية وأنانية شخصية وأجندات خارجية بمشروع توحيد السلطة التنفيذية

كشف رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبدالسلام نصية، عن وجود انتهازية وأنانية شخصية وأجندات خارجية في مشروع توحيد السلطة التنفيذية.

وقال نصية في تغريدة له عبر حسابه الشخصي في “توتير” اليوم السبت، “نحن على قناعة تامة بأن مشروع توحيد السلطة التنفيذية مشروع وطني بامتياز، وندرك تماما أن هناك انتهازية وهناك أنانية شخصية وأجندات خارجية”، حسب تعبيره.

ورغم ذلك، أكد نصية أنهم سيستمرون من أجل تحقيق هذا المشروع، مشيرا إلى أن لديهم العديد من الخيارات لتحقيق ذلك، والوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على حد قوله.

وكان مجلسا النواب والأعلى للدولة، قد أعلنا في نهاية أكتوبر الماضي اتفاقهما حول إعادة هيكلة تشكيل السلطة التنفيذية إلى مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين، ورئيس وزراء منفصل يشكل حكومة وحدة وطنية تعمل في كامل ربوع ليبيا.

وأقر مجلس النواب التعديل الدستوري العاشر والحادي عشر خلال جلسته التي عقدت في 26 من نوفمبر الماضي بطبرق برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح وحضور قرابة 119 نائبا، صوّت جميعهم على التعديل باستثناء نائبا واحدا.

وينص التعديل الدستوري الحادي عشر على تضمين الاتفاق السياسي المعدل وفقا لما تم الاتفاق عليه بتكوين المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل، إلى الإعلان الدستوري.

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