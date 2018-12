المتوسط:

أشاد السفير الألماني لدي ليبيا اولفر اوكز ، اليوم السبت، بأداء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لمساعدة النازحين في ليبيا.

وقال اولفز،في تغريدة له علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن تلك الجهود تعد بديل هام لإيواء اللاجئين وطريقة إنسانية لتنظيم العودة وإعادة التوطين”.

وأضاف السفير الألماني لدى ليبيا ، ” أن بلاده ستستمر في دعم اللاجئين في ليبيا دائما “.

