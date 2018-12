المتوسط:

رحّلت الجهات المسؤولة، صباح اليوم السبت، 15 مواطناً مصرياً كانوا موقوفين لدى مصلحة الإصلاح والتأهيل بمدينة طبرق.

وقالت مصادر مسؤولة، إن وحدة مباحث الجوازات بمنفذ السلوم البري، قامت بتسليم المواطنين المصريين بالصالة الجمركية المصرية.

