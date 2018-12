حراك ” غضب فزان” : هذه مطالبنا بعد غلق حقل الشرارة النفطي

المتوسط:

أصدر حراك ” غضب فزان” بيانا لتوضيح مطالبه بعد وقفته الاحتجاجية التي نتج عنها إغلاق حقل الشرارة النفطي ، اليوم السبت.

وأكد بيان حراك “غضب فزان” ،” أن الحراك يطالب دعم المؤسسة العسكرية والأمنية بما يلزم؛ لتأمين مقدارت الشعب الليبي وحماية الحدود وحماية الجنوب وبسط الأمن فيه”.

وأضاف الحراك،” أنه يطالب بدعم القطاع الصحي بما يلزم من تعاقد مع أطباء وأطقم طبية وطبية مساعدة وصيانة المرافق الصحية ومستشفيات الجنوب وجلب الأجهزة والمعدات اللازمة؛ لتشغيلها وتوفير الأدوية والعقاقير الطبية وخاصة للأمراض المزمنة”.

وأكملت الحراك،” أن الحراك يطالب استئناف العمل على تشغيل محطة أوباري الغازية وجلب توربينات لمحطات التوليد أم الجداول وسمنو، و تشغيل كافة مطارات الجنوب، و توفير السيولة النقدية لمصارف قرى ومدن الجنوب وتشغيل مصرف ليبيا المركزي”.

وأوضح الحراك ،” أن مطالبهم تضمن تنفيذ مشروع مصفاة الجنوب، والتنمية المكانية، وتوفير فرص عمل لأبناء الجنوب في القطاع النفطي بشكل خاص وباقي القطاعات بشكل عام، وتمكين الراغبين في الالتحاق بالمعاهد النفطية، أسوة بباقي المناطق وإنشاء معاهد للنفط في الجنوب”.

ودعا حراك غضب فزان ، إلى إعادة إعمار المناطق المتضررة بالجنوب الليبي، واعتبار مدينة أوباري مدينة منكوبة كما جاء في بيان مجلس النواب الليبي والحكومة المؤقتة وإعادة إعمارها، أسوة بمدينتي بنغازي وككلة، والعمل على حللة مشاكل مرتبات أبناء فزان المعينين والمتعاقدين في كافة القطاعات بالدولة.

