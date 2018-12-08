السريري: نتعامل مع مجلس النواب لأنه جسم منبثق عن إتفاق الصخيرات فقط

ليبيا – أكد رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة الإستشاري فتح الله السريري، بأن تأجيل جلسة الأربعاء تم لإعطاء الفرصة للتوافقات التي تم تجاوزها بعد قيام مجلس النواب مؤخراً باجراء التعديل الدستوري .

السريري أضاف في تصريح لقناة ليبيا الأحرار أمس الجمعة تابعته المرصد بأن مجلس الدولة يرى الحفاظ على هذا التوافق وعلى الخطوات العملية التي تمت بين اللجان المختصة فيما يتعلق بتعديل السلطة التنفيذية وآليات اختيارها ، مع إعطاء فرصة لوفد مجلس الدولة الذي يزور القاهرة للتواصل مع رئيس مجلس النواب ، مبيناً بأنهم يعملون مع أعضاء البرلمان على إحراز نتائج عملية وقانونية محصنة من الطعون وتسهم في حل التأزم الحاصل .

وأشار السريري ألى أنهم في مجلس الدولة يعتبرون بأن اتفاق الصخيرات السياسي يعد نافذاً وفق المادة (67) منه دون وجوب توقيع الأطراف في إشارة منه إلى مجلس النواب، معتبراً إتفاق الصخيرات بمثابة الوثيقة الدستورية المكملة للإعلان الدستوري وتعديلاته و هو الوثيقة الدستورية الحاكمة لهذه المرحلة والواجب الالتزام بها من قبل جميع الأطراف .

وأكد عضو المجلس الاستشاري في ختام تصريحاته على أنهم في مجلس الدولة يتعاملون مع مجلس النواب كونه جسم منبثق عن إتفاق الصخيرات السياسي فقط .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية