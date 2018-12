اليونيسف تطلق حملة للتطعيمات في كافة أنحاء ليبيا

المتوسط:

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة”اليونيسف” في ليبيا، اليوم السبت، عن انطلاق الحملة الوطنية للتطعيمات في كافة أنحاء وربوع ليبيا والتي ستستمر حتى تاريخ 15 ديسمبر.

وتشمل الحملة بحسب تغريدة نشرتها المنظمة على موقع الواصل الإجتماعي”تويتر” التطعيم ضد الحصبة والحميراء وشلل الأطفال بالإضافة لجرعة فيتامين أ.

وانطلقت الحملة بتنظيم المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ليبيا.

