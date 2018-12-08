اخبار ليبيا الان

اليونيسف تطلق حملة للتطعيمات في كافة أنحاء ليبيا

تم النشر منذُ 46 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة”اليونيسف” في ليبيا، اليوم السبت، عن انطلاق الحملة الوطنية للتطعيمات في كافة أنحاء وربوع ليبيا والتي ستستمر حتى تاريخ 15 ديسمبر.

وتشمل الحملة بحسب تغريدة نشرتها المنظمة على موقع الواصل الإجتماعي”تويتر” التطعيم ضد الحصبة والحميراء وشلل الأطفال بالإضافة لجرعة فيتامين أ.

وانطلقت الحملة بتنظيم المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ليبيا.

 

The post اليونيسف تطلق حملة للتطعيمات في كافة أنحاء ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك