عمران: الإشكاليات القانونية بشأن قانون الاستفتاء ستكونان أكبر عائق أمام عملية الاستفتاء المرتقبة

ليبيا – قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إنه بالرغم من ترحيبهم بصدور قانون الاستفتاء وما تضمنه المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس المفوضية العليا للإنتخابات عماد السايح إلا أن هناك اشكاليات حقيقية سواء كانت قانونية أو سياسية موجودة في التعديل العاشر وبقانون الاستفتاء.

عمران أكدت خلال تصريح أذيع على قناة”النبأ” أمس الجمعة وتابعته صحيفة المرصد على إدراكهم التام بأن التعديل الدستوري العاشر يتم بالتوافق مع مجلس الدولة حسب المادة 29و 12 من الإتفاق السياسي، مشيرةً إلى أن هذا الأمر لم يحدث.

ولفتت إلى أنهم حالياً ينتظرون ما ستخرج به جلسة مجلس الدولة يوم الاثنين القادم، معتبرةً أن الاجراءات التي اتبعها مجلس النواب وصولاً للتعديل الدستوري العاشر فيها لغط وجدل كبيرين فيما يتعلق بالتضاربات في نصاب التصويت وغيره مما سيجعل هذا التعديل مساراً للطعن.

وإستطردت حديثها قائلةً :”واثقون أنه سيتم الطعن فيه سواء اذا كان الطعن من أحد أعضاء الهيئة أو من الهيئة وأي شخص له مصلحة، الاشكاليات القانونية والدستورية التي تحيط قانون الاستفتاء والتعديل الدستوري العاشر أعتقد انها ستكون معيق حقيقي للعملية الاستفتائية في الفترة القادمة ناهيك عن عدم توفر الشروط الاخرى كالشروط الأمنية وغيرها”.

عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إعتقدت أن يكون التوافق السياسي والإشكالية القانونية أكبر عائق للعملية الاستفتائية في الفترة القادمة.