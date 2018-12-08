المتوسط:
أعلنت القوات البحرية الليبية عن اكتشاف قارب خشبي بطول 6 متر معطل في البحر لمدة 12 يوم نتيجة سقوط المحرك في المياه.
وأضافت القوات البحرية ، ” أنه تم العثور على متن القارب (22) مهاجرا ، حيث خرج القارب من مدينة صبراتة وحملته الأمواج إلى شاطئ مصيف الشروق في منطقة الجزيرة بمدينة مصراتة” .
وأوضحت القوات البحرية ، ” أن القارب كان على متنه 12 مهاجر 2 فارقوا الحياة و10 مهاجرين جزائرين وأخر من مصر و7 أفارقة رجال وامرأة، و تم إنقاذهم من قبل الشرطة والهلال الأحمر وإبلاغ النيابة العامة مصراتة و علاجهم من قبل الهلال الأحمر ، ونقلهم إلى مركز الهلال الأحمر للعلاج “.
The post القوات البحرية تعثر على قارب معطل على متنه 22 مهاجرا غير شرعي appeared first on صحيفة المتوسط.
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