مشاركة «ليبية – مصرية» في المنتدى الاقتصادي العربي الفرنسي

عُقـد المنتدى الاقتصادي العربي الفرنسي الثالث الذي تنظمه الغرفة التجارية العربية الفرنسية بالاشتراك مع اتحاد الغرف العربية في باريس.

وشاركت الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة في اعمال المنتدى بدعوة من الغرفة التجارية العربية الفرنسية وذلك من أجل إتاحة الفرص للشراكة الاقتصادية بين ليبيا وفرنسا في فرص الشراكات والتنمية.

وحظى المنتدى بحضور واسع من قبل الفرنسيين، حيث تمّت مناقشة العديد من الملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وأثمرت اللقاءات وحلقات العمل التي تمّت خلال المنتدى عن توصيات كان لها دور كبير في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين فرنسا وليبيا .

