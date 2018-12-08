تصنيف 7 شركات طيران ليبية ضمن “اللائحة السوداء” الأوروبية

ليبيا – صنفت سلطات الطيران المدني التابعة للاتحاد الأوروبي سبع شركات طيران ليبية ضمن “اللائحة السوداء” الممنوعة من دخول أجوائها بسبب مشكلات السلامة والأمن.

قائمة المفوضية الأوربية لشركات الطيران الممنوعة من التحليق في فضائها الجوي ضمت وفقاً لصحيفة”رنوة” شركات ليبية من ضمن 115 شركة في العالم ممنوعة أغلبها من إفريقيا وإيران والعراق وفنزويلا حيث لم تحترم المعايير الدولية للسلامة والأمن.

ومن ضمن شركات الطيران الليبية التي تضمنتها اللائحة هي الخطوط الجوية الأفريقية و الخطوط الجوية الليبيةو طيران البراق و غدامس للنقل الجوي و المجموعة العالمية للطيران والخدمات التي أُدرجت مع شركات أخرى من أفغانستان وأنغولا وجيبوتي وكازاخستان والسودان تفتقر للمراقبة التقنية في حين شركات أخرى وعددها 6 تنعدم فيها معايير السلامة في العراق وزيمبابوي وإيران.

وأشارت المفوضية إلى أن تقييم معايير السلامة الدولية الأوروبي إستند إلى منظمة الطيران المدني الدولي، مؤكدةً أنها تبحث باستمرار عن طرق لتحسين سلامة الطيران عن طريق العمل مع سلطات الطيران في جميع أنحاء العالم لتحسين معايير السلامة العالمية ومن المقرر أن تقوم اللجنة قريبا بإطلاق مشروعين للتعاون لمساعدة ليبيا ونيجيريا على تحسين أنظمة الرقابة على السلامة سيتم تنفيذهما خلال عام 2019.

كما تعمل المفوضية الأوروبية من خلال إصدار القائمة السوداء إلى رفع معايير السلامة والأمن وحث شركات الطيران الراغبة في الدخول إلى الأسواق الأوروبية على الالتزام بالمعايير المطبقة أوروبيا.

ونوّهت إلى أن اللائحة يعدها خبراء السلامة الجوية في الاتحاد الأوروبي والتي تحتوي على شركات ممنوعة من دخول أجواء الاتحاد إذا كانت هذه الشركات تابعة لدول لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة الجوية وبسبب عدم التزام الشركات نفسها بالمعايير المعتمدة.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي حظر منذ ديسمبر 2014 دخول طائرات جميع شركات الطيران الليبية أجواءه بسبب عدم تمكن السلطات الليبية من ضمان سلامة أسطولها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية