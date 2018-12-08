صحة الموقتة تقف على الأوضاع الصحية بمركز بنغازي الطبي

ليبيا – أجرى مدير ادارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة أمس الجمعة نوري الفسي زيارة تفقدية فجائية لمركز بنغازي الطبي برفقة عضو التفتيش والمتابعة محمد جلهوم.

الفسي بيّن وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الصحة أن الهدف من الزيارة التي اجريت هو الوقوف على سير عمل المركز والاطلاع عن قرب لما يقدمه من خدمات طبية للمرضى.

وأضاف أن الزيارة تخللها عدة لقاءات مع عدد من رؤساء الأقسام للبحث في آلية تطوير جودة الأداء وفقاً لاستراتيجية وزارة الصحة بالحكومة الموقتة خلال العام 2018.

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وتفقد مدير ادارة التفتيش والمتابعة عدد من الأقسام وغرف الاسعاف والطوارئ وغرفة العناية بالمركز ومخازن الادويه، مشيراً إلى أن الزيارات الميدانية تأتي ضمن إطار توجيهات وزارة الصحة و ضمن إطار الدعم وتوحيد الجهود وانتظام سير العمل وتطوير نظم الطوارئ والخدمات بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية .

وأضاف الفسي أنه تم التوصل إلى حجم المشاكل التي سيتم إعداد بشأنها تقارير شاملة لوكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهامها لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها ما يؤدي إلى انتظام حسن سير العمل وذلك بهدف تسريع تقديم الخدمة الطبية لتخفيف العبء على بقية المنشآت الصحية الأخرى وتقريب الخدمة للمواطن وتوطين العلاج.