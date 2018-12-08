السراج يتابع الخطوات التي إتخذت لتوفير إحتياجات مركز طرابلس الطبي

ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بالعاصمة مع رئيس مجلس ادارة مستشفى طرابلس الجامعي نبيل العجيلي لمتابعة ما اصدره من قرارات وتوصيات لتحسين وتطوير الخدمات الصحية بالمركز.

العجيلي إستعرض للسراج بحسب المكتب الإعلام بالمجلس تقريراً عن الخطوات التي اتخذت لتجهيز المستشفى وتوريد احتياجاته ، وآليات التعامل مع صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي الذي يتولى تمويل عمليات التجهيز وفقاً للعقد الموقع بهذا الشأن نهاية شهر سبتمبر الماضي.

واكد السراج على أهمية تنفيذ برنامج تدريب الطواقم الطبية والطبية المساعدة، والتواصل بين مستشفى طرابلس الجامعي والمراكز الطبية المتخصصة في الدول المتطورة والتنسيق مع وزارة الصحة لتحقيق ذلك.

شركة إيطالية توقع عقد لصيانة البنية التحتية لمركز طرابلس الطبي

يشار إلى أن مدير عام مستشفى طرابلس الجامعي “طرابلس الطبي” نبيل العجيلي قد وقع في 14 أكتوبر الماضي عقد صيانة البنية التحتية للمستشفى مع مدير شركة سوتشي امبيانتي الايطالية سيزاري ليوني بحضور ممثلة سفارة دولة إيطاليا لدى ليبيا اركا تشكوني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية