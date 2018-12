المتوسط:

صنفت سلطات الطيران المدني التابعة للاتحاد الأوروبي سبع شركات طيران ليبية ضمن “اللائحة السوداء” الممنوعة من دخول أجوائها بسبب مشكلات السلامة والأمن.

قائمة المفوضية الأوربية لشركات الطيران الممنوعة من التحليق في فضائها الجوي ضمت وفقاً لصحيفة”رنوة” شركات ليبية من ضمن 115 شركة في العالم ممنوعة أغلبها من إفريقيا وإيران والعراق وفنزويلا حيث لم تحترم المعايير الدولية للسلامة والأمن.

ومن ضمن شركات الطيران الليبية التي تضمنتها اللائحة هي الخطوط الجوية الأفريقية و الخطوط الجوية الليبيةو طيران البراق و غدامس للنقل الجوي و المجموعة العالمية للطيران والخدمات التي أُدرجت مع شركات أخرى من أفغانستان وأنغولا وجيبوتي وكازاخستان والسودان تفتقر للمراقبة التقنية في حين شركات أخرى وعددها 6 تنعدم فيها معايير السلامة في العراق وزيمبابوي وإيران.

وأشارت المفوضية إلى أن تقييم معايير السلامة الدولية الأوروبي إستند إلى منظمة الطيران المدني الدولي، مؤكدةً أنها تبحث باستمرار عن طرق لتحسين سلامة الطيران عن طريق العمل مع سلطات الطيران في جميع أنحاء العالم لتحسين معايير السلامة العالمية ومن المقرر أن تقوم اللجنة قريبا بإطلاق مشروعين للتعاون لمساعدة ليبيا ونيجيريا على تحسين أنظمة الرقابة على السلامة سيتم تنفيذهما خلال عام 2019.

The post الاتحاد الأوروبي يصنف 7 شركات طيران ليبية ضمن «اللائحة السوداء» بسبب معايير السلامة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية