الحكومة الليبية المؤقتة تعقد اجتماع موسع ببنغازي لبحث عدة ملفات

بنغازي 08 ديسمبر 2018( وال ) – ترأس دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم السبت، اجتماعا موسعا في بنغازي لمناقشة مشاكل السيول التي تعرضت لها المدينة في الأيام القليلة الماضية.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر شركة الخليج العربي للنفط، عدد من وزراء الحكومة المؤقتة.

وعرض الاجتماع الأمراض التي ينقلها المهاجرين غير الشرعيين بعد تسجيل عدد من الحالات بحسب وزارة الصحة.

وبحث دولة رئيس مجلس الوزراء مسألة إنشاء المركز الوطني للأورام في بنغازي، وتطوير مركز الأشعة بالمدينة من خلال إضافة بعض المباني ليكون على جودة عالية.

وجاء الاجتماع على خلفية ارتفاع معدلات منسوب المياه في عدد من الأحياء والشوارع الرئيسة بالمدينة مما تسبب في تعطيل حركة المرور في العديد من الطرق الحيوية، ما اضطر الحكومة إلى إيقاف سير الدراسة ليومين.

كما شهد مطار بنينا الدولي لسيول بسبب انهيار مفاجئ لأحد الأودية المحيطة ما تسبب في توقفه عن العمل.( وال – بنغازي) س ع

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