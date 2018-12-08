تعليم الوفاق تحدد موعد المرحلة الثانية من برنامج تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين

ليبيا – أعلن منسق برنامج الاحتياجات التدريبية للمعلمين أبويكر الهاشمي عن إطلاق المرحلة الثانية لبرنامج تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين .

الهاشمي أوضح بحسب المكتب الاعلامي لتعليم الوفاق بأن عملية التسجيل إلزامية لجميع المعلمين والمعلمات المسكنين علي جداول دراسية داخل المؤسسات التعليمية ، وكذلك المؤهلين تربوياً من المحالين علي الاحتياط العام ، والباحثين عن عمل من ذوي حملة المؤهلات الجامعية لكليات ( الاداب- التربية – العلوم) .

وطالب الهاشمي كل المعنيين بأن يبادروا بتسجيل أسمائهم في المنظومة الخاصة ببرنامج تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين علي الرابط المخصص لذلك والاستعداد لتقييم أدائهم المعرفي بداية الفصل الدراسي التاني الموافق 24 فبراير 2019.

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