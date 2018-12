المتوسط:

يجتمع وزراء الخارجية والدفاع والأجهزة الأمنية لدول جوار ليبيا ، في النيجر يوم الجمعة المقبل .

ويناقش الاجتماع الاتفاق المشترك حول الحدود وتأمينها الذي وُقع في مايو الماضي بين السودان وليبيا والنيجر وتشاد بشأن محاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود الوطنية في منطقة الساحل.

وكان وزراء الخارجية لدول جوار ليبيا قد عقدوا اجتماعا في الخرطوم لبحث كيفية حماية حدودهم مع ليبيا من الفوضى الأمنية وعجز الحكومات الليبية المختلفة في بسط الأمن.

The post وزراء خارجية ” دول جوار ليبيا ” يلتقون يوم الجمعة المقبل في النيجر appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية