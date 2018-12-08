الرعيض: يجب البدء في صرف علاوة العائلة وتغيير سعر الوقود

ليبيا – أعتبر رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة محمد العريض بأن عدم وجود حوالات مصرفية وكثرة المستندات المطلوبة لفتح إعتماد مستندى لكل الفئات أرغمت البعض على التوجه للسوق الموازي للحصول على العملة الصعبة ، مبيناً بأن هناك نشاطات مثل تجارة قطع الغيار وغيرها تطلب سرعة التحويل ولا تحتمل الانتظار.

الرعيض دعا في تصريح لقناة ليبيا أمس الجمعة وتابعته المرصد مصرف ليبيا المركزي إلى قبول فتح الحوالات الصغيرة بنفس شروط الاعتمادات وبقيمة محددة ولكن بإجراءات أسرع.

وبشأن سعر الصرف قال أن وجود سعرين للصرف يعتبر المصدر الاساسي للفساد في الدولة ، معتبراً أن تحديد سعر صرف واحد وتوفير اعتمادات أهم عامل للقضاء على الفساد .

ولفت الرعيض إلى أن المصارف قامت بدور كبير بتسهيل الاعتمادات ، وذلك واضح من خلال حجم الاعتمادات وكميتها ونوعيتها، وتوفر السيولة بالكثير من المصارف ، وانعكاس سعر الصرف الرسمي على انخفاض الاسعار وراحة المواطن مقارنة بالأشهر السابقة ، مشدداً على ضرورة البدء بصرف علاوة العائلة وتغيير سعر الوقود حتى تستطيع البلاد السير في الطريق الصحيح .

وأكد الرعيض على أنه لا يتفق مع رفع الدعم عن الوقود دفعة واحدة بل بالتدريج وصولاً إلى القضاء على تهريب المحروقات مع تعويض الدعم بأموال لكل الليبين وفق كتيبات العائلة ، معتبراً بأن هذه الخطوة ستسهم في ترشيد الاستهلاك وتوفير فرص عمل والقضاء على السوق السوداء وخفض الرسوم المفروضة على شراء العملة ليعود الدينار لقوته الفعلية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية