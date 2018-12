ميناء الخمس يستقبل شحنات سيارات وسلع

المتوسط:

أعلنت إدارة ميناء الخمس وصول سفن تجارية محملة ببضائع وسلع مُتنوعة تعود لرجال أعمال، إضافة إلى استقبال أكثر من 1000 سيارة مستعملة، بحسب النشرة الصادرة عن الميناء.

ووصل إلى الميناء 2400 رأس من الاغنام مُحملة على سفينة “البيك”، و20 ألف كيس من السكر، وأكثر من 25 ألف طن من القمح الصلب.

يُذكر أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية كان أوقف عمل الميناء بشكل جزئي في أكتوبر الماضي قبل أن يعاد العمل فيه بشكل طبيعي بعد فرض الأمن وضمان سير عمل الأجهزة الرقابية داخله.

