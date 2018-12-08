البحرية الليبية: وفاة مهاجرَيْن وإنقاذ 10 بعد ضياع قاربهم في البحر

أعلنت قوات البحرية الليبية، السبت، وفاة اثنين، وإنقاذ 10 مهاجرين غير قانونيين، بعد ضياع قاربهم في البحر لـ 12 يوما؛ نتيجة سقوط محركه في مياه البحر.

وبيّنت البحرية الليبية، على صفحتها الرسمية، أن القارب كان على متنه 22 مهاجرا، وأنه خرج من مدينة صبراتة ثم حملته الأمواج إلى شاطئ مصيف الشروق في منطقة الجزيرة بمدينة مصراتة.

وذكر مكتب إعلام البحرية أن مدير النيابة العامة بمصراتة فتح تحقيقا في الحادثة، بعد تسليم القارب إلى حرس السواحل “القطاع الأوسط”.

يذكر أن حرس السواحل أنقذ، مطلع نوفمبر الماضي، 116 مهاجرا غير قانوني قرب منصة حقل صبراتة (50 ميلا شمال مدينة الزاوية).

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