“لجنة أزمة الوقود” تناقش تأمين المحطات في الجنوب مع مدير ” الأمن المركزي”

عقدت لجنة أزمة الوقود والغاز اجتماعا ، اليوم السبت، مع مدير الإدارة العامة للأمن المركزي العميد محمد فطح الله، بمقر الإدارة العامة للأمن المركزي.

وناقش الاجتماع كيفية تأمين المحطات العاملة في المناطق الجنوبية أثناء فتح المحطات للمواطنين للتزود بالوقود ومنع وقوع الاختراقات الأمنية بها .

وأكد مدير الإدارة العامة للأمن المركزي العميد محمد فطح الله، ” أنه قام بتكليف كافة فروع الأمن المركزي في المنطقة الجنوبية بتولي حماية وتأمين كافة المحطات بالجنوب ، أما فيما يتعلق في مكافحة التهريب فأن كافة الفروع في المنطقة الغربية ومناطق الجبل صدرت لهم التعليمات بما فهيم فرع منفذ راس اجذير بالضرب بكل قوة للحد من هذه الظاهرة “.

