التجمع الوطني ينظم ورشة عن النظام الانتخابي الجديد بسبها

العنوان-سبها نظم صباح اليوم التجمع الوطني بفزان ورشة عمل بمقره بسبها وضح من خلالها نظام القائمة المغلقة الذي سيطبق في انتخابات المجالس البلدية في ولاتها الثانية . كما ناقشت هذه الورشة التحديات التي من الممكن أن تواجه المجلس البلدي القادم لبلدية سبها ، وحضر هذه الورشة عدد من نشطاء المجتمع المدني وممثلين عن اللجنة الفرعية …

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية