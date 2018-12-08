التجمع الوطني ينظم ورشة عن النظام الانتخابي الجديد بسبها

العنوان-سبها نظم صباح اليوم التجمع الوطني بفزان ورشة عمل بمقره بسبها وضح من خلالها نظام القائمة المغلقة الذي سيطبق في انتخابات المجالس البلدية في ولاتها الثانية . كما ناقشت هذه الورشة التحديات التي من الممكن أن تواجه المجلس البلدي القادم لبلدية سبها ، وحضر هذه الورشة عدد من نشطاء المجتمع المدني وممثلين عن اللجنة الفرعية …
عن مصدر الخبر
صحيفة العنوان الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
ليبيا 24 تستعرض “كرونولوجيا” معارك تحرير سرت من قبضة داعش
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
السلطات المصرية تضبط 116 شخصا حاولوا التسلل إلى ليبيا
تم النشر منذُ 15 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
الرقابة الغذائية ترفض شحنة أرز لاحتوائها على حشرات
تم النشر منذُ 33 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
“لجنة أزمة الوقود” تناقش تأمين المحطات في الجنوب مع مدير ” الأمن المركزي”
تم النشر منذُ 39 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
أضف تعليقـك