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التجمع الوطني ينظم ورشة عن النظام الانتخابي الجديد بسبها

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

 العنوان-سبها نظم صباح اليوم التجمع الوطني بفزان ورشة عمل بمقره بسبها وضح من خلالها نظام القائمة المغلقة الذي سيطبق في انتخابات المجالس البلدية في ولاتها الثانية . كما ناقشت هذه الورشة التحديات التي من الممكن أن تواجه المجلس البلدي القادم لبلدية سبها ، وحضر هذه الورشة عدد من نشطاء المجتمع المدني وممثلين عن اللجنة الفرعية …

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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