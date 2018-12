السلطات المصرية تضبط 116 شخصا حاولوا التسلل إلى ليبيا

المتوسط:

ضبطت مديرية أمن مطروح 116 شخصا أثناء محاولتهم التسلل إلى ليبيا بطريقة غير قانونية عبر الدروب الصحراوية على حدود البلدين.

وقال مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح، إن عملية ضبط المُتسللين جاءت قبل مغادرتهم بلادهم عبر طرق ملتوية صحرواية تفصل البلدين بالأسلاك الحدودية بين مصر وليبيا، مؤكداً أنه تمت إحالتهم إلى النيابة المختصة للنظر في أمرهم.

يذكر أن السلطات المصرية تمكنت من إحباط تسلل أكثر من 1600 شخص بطرق غير قانونية منذ بداية عام 2018 جلّهم من حملة الجنسية المصرية.

