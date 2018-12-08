ليبيا 24 تستعرض “كرونولوجيا” معارك تحرير سرت من قبضة داعش

أخبار ليبيا 24 – خاص

في الثاني عشر من مايو من العام 2016 شن تنظيم داعش هجوماً على بوابة السدادة (80 كم) شرق مصراتة ، ما جعل من قوات مصراتة تعلن النفير وتتحرك لدحر المعتدين آنذاك ، فنجحت في القضاء على داعش في 34 موقعة .

بني وليد أم مصراتة

وقال قاضي الأحوال الشخصية بتنظيم داعش في ليبيا “فوزي محمد العياط” – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – إن الهجوم على بوابة السدادة، نفذته السرايا الفارّة من درنة، إضافةً إلى مجموعات من التنظيم في سرت تسمى بـ “سرايا الصحراء”، وفق قوله .

وأوضح العياط – الذي يقبع بأحد سجون مصراتة – أن الهجوم على السدادة، آنذاك كان بهدف التحرك نحو مدينة بني وليد، للاستيلاء عليها وليست المستهدفة وقتها مصراتة .

ملحمة السدادة

لم يتم إعلان عملية البنيان المرصوص من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ، حينما تحركت قوات مصراتة استجابةً لنفير المجلس العسكري للمدينة ، وتوجهت صوب السدادة وتعاملت مع قوات داعش ، وأحبطت هجومها الإرهابي .

ومع إعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تسمية المعركة بـ “البنيان المرصوص“، وتشكيل غرفة من قادة عسكريين، وتخصيص الملايين لدعمها، أخذت المعركة طابعاً أكثر تنظيماً .

معارك مايو

ففي السابع عشر من مايو من العام 2016، أعلنت قوات البنيان المرصوص تحرير بلدتي أبو قرين ، والوشكة ، ومفترق البغلة ، وفي اليوم الذي يليه ، أعلن عن تحرير بويرات الحسون .

لم يختتم مايو، إلا بإعلان قوات البنيان المرصوص سيطرتها على بوابتي الـ 30 و الـ 50 غرب سرت في السابع والعشرين من مايو من العام 2016م .

ملاحم يونيو

شهد مطلع يونيو إعلان قوات البنيان المرصوص تحرير وادي جارف ، ومحطة الخليج البخارية من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، وفي جنوب المدينة أعلن عن تحرير مطار القرضابية، ما عُد مكسباً استراتيجياً آنذاك .

وفي الثامن من يونيو، أعلن عن تحرير منطقتي الظهير والغربيات، ومعسكر الجالط، وجزيرة الزعفران التي كان يستغلها التنظيم لصلب مواطنين أبرياء من سرت، وشهد التاسع من يونيو تحرير ميناء سرت، ومنطقة السواوة.

ولم يختتم يونيو إلا بالإعلان عن تحرير الدشم العسكرية وشركة الكهرباء بسرت في الحادي والعشرين من يونيو .

مراكز حيوية

الشهر الثالث من المعركة شهد إعلان قوات البنيان المرصوص تحرير حي السبعمائة وحدة سكنية في مطلع الشهر ، وحي الدولار في آخر أيام ذات الشهر.

أما ثامن أيام الشهر الثامن فأعلن فيه عن تحرير قصور الضيافة، فيما حُرر مجمع قاعات واغادوغو وجامعة سرت ومستشفى بن سينا في عاشر أيام اغسطس .

وشهد الحادي عشر من أغسطس إعلان قوات البنيان المرصوص عن تحرير القصور الرئاسية ، وتحرير إذاعة مكمداس بعدها بيومين ، والألف وحدة سكنية في الرابع عشر من أغسطس ، والحي رقم 2 في السادس عشر من نفس الشهر .

أين داعش؟

عند وصول مقاتلو البنيان المرصوص في الحادي والعشرين من أغسطس من العام 2016 إلى مركز الحسبة، ومسجد الرباط تساءلوا عن دعاة التنظيم وقادته، لكن أحداً لم يجبهم، فواصلوا مسيرة التحرير بتحرير الحي رقم 1 في الخامس من سبتمبر ، و حي المنارة في السادس عشر من أكتوبر ، وعمارات الستمائة وحدة سكنية في الثاني والعشرين من أكتوبر ، وبسط سيطرتهم على آخر معاقل التنظيم في سرت بشعبية الجيزة البحرية في السادس من ديسمبر من العام 2016م .

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