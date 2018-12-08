توقعات الطقس والحالة الجوية و البحرية ليوم غدا الاحد 8 اغسطس 2018 في مختلف انحاء ليبيا

توقع خبراء الطقس و الارصاد في النشرة الجوية الصادرة اليوم أن تتأثر أغلب مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقي بإمتداد منخفض جوي.

وفيما يلي التوقعات الجوية اليوم غدا الاحد 9 ديسمبر 2018:

بحسب النشرة يتواصل تسرب الهواء البارد من خلال منخفضات جوية متتالية لازالت تشهدها مناطق وسط البحر المتوسط والتي تؤثر على البلاد حيث من المتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربية يوم غدا الاحد على اغلب المناطق الشمالية بصفة عامة مع فرصة سقوط الامطار ما بين خفيفة إلى متوسطة وقد تكون جيدة على مرتفعات الجبل الاخضر و دواخل الشمال الغربي درجات الحرارة تتراوح ما بين 17 إلى 19 درجة ولاتتجاوز 15 درجة على المرتفعات الجبلية.

ويشهد الطقس وفقاً للنشرة في مناطق الوسط والجنوب بقاء الاجواء مستقرة ومائلة للبرودة اثناء الليل وفي الصباح الباكر بحيث تتراوح درجات الحرارة مابين 20 إلى 22 درجة مع سماء صافية إلى ظهور بعض السحب الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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حالة البحر ليوم غدا الاحد 9 ديسمبر 2018:

حيث يتواصل تسرب الهواء البارد من شمال اوروبا في اتجاه وسط البحر المتوسط والذي من المتوقع ان يساهم يوم غدا الاحد في نشط الرياح الشمالية الغربية على المناطق الساحلية والتي تعمل على اضطراب البحر على طول الساحل من راس جدير إلى طبرق ارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.75 إلى 2.50 متر درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين 21 إلى 22 درجة مئوية والرؤية جيدة.