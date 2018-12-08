كشاف شحات يطلق حملة لتنظيف غابة المدينة الأثرية

العنوان-شحات

أطلق فوج كشاف شحات حملة تطوعية تحت شعار (الكشاف محافظ على البيئة) وذلك لتنظيف غابة المنطقة الأثرية بالمدينة المحاذية لغابة كشاف شحات.

هذا وقال قائد الإعلام بفوج كشاف شحات ربيع بوربيعة، بأن هذه الحملة تأتي ضمن أنشطة الفوج للسنة الكشفية الجديدة، حيث شارك فيها كل الكشافين على مستوى الحلقات الكشفية، إضافة إلى قادة الفرق.

وناشد بوربيعة زوار مدينة شحات ومرتادي الغابة، عدم رمي القمامة والمحافظة على نظافتها.

يشار إلى أن حملة التنظيف قد أستمرت ليومين متواصلين وبجهود ذاتية سعيآ لإظهار المكان بشكل جميل ونظيف.

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