سرت تستعد للاحتفال بالذكرى الثانية لتحريرها من تنظيم الدولة

أعلنت بلدية سرت، السبت، أنها تستعد للاحتفال بالذكرى الثانية لتحرير المدينة من تنظيم الدولة الذي أحكم سيطرته عليها قرابة العامين.

وبحث عميد بلدية سرت مختار المعداني، السبت، استعدادات الاحتفال بالذكرى، مع رئيس لجنة الأزمة بالشركة العامة للكهرباء فتحي قرقوم، ورئيس لجنة تفعيل المقرات الإدارية محمد عبد المقصود، ومدير مكتب سرت بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي سعيد الغرشة.

وقال مجلس سرت البلدي، إنه ينتظر صدور قرار من المجلس الرئاسي يعامل أبناء سرت الذين قتلوا وصلبوا على يد تنظيم الدولة قبل بدء عملية “البنيان المرصوص” أسوةً بمن قضى أثناء العملية.

يذكر أن مدينة سرت تحررت من سيطرة تنظيم الدولة في السادس من ديسمبر عام 2016، بعد إطلاق عملية “البنيان المرصوص”، وقد كلف ذلك نحو 700 قتيل، و 4 آلاف جريح.

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