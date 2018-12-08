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منهم أطفال تنظيم داعش .. تطعيم 150 ألف طفل وطفلة بالحملة الوطنية للتطعيم في مصراتة 

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

شهدت المراكز والمجمعات الصحية بمصراتة إقبالاً كبيراً منذ ساعات صباح اليوم السبت بعد إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض ، عن انطلاقة الحملة الوطنية للتطعيم في جميع مدن ليبيا ، تحت شعار “معاً من أجل اطفالنا” .

وقالت منظمة اليونسيف إن العمل جارٍ مع وزارة الصحة لتقديم لقاحات ضد شلل الأطفال والحصبة ، موضحةً أنها ستدعم خطط التوعية المجتمعية.

ومن جهته ، أوضح مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية بإدارة الخدمات الصحية مصراتة “محمد شابة” أن 150 ألف طفل وطفل سيجرى تطعيمهم في (18) مركز ومجمع صحي داخل مصراتة ، مضيفاً أن الأطفال المستهدفين بالتطعيمات من عمر يوم وحتى سن الخمسة عشر عاماً ، سيجرى تحصينهم ضد شلل الأطفال ومرض الحصبة والحميراء وإعطاء فيتامين (أ) .

وبشأن النازحين، قال “شابة” تم رفع حصة مصراتة من التطعيمات بنسبة 25% لتطعيم أطفال العائلات النازحة ، وأطفال تنظيم داعش الذين يجرى إيواءهم بمقر تابع للهلال الأحمر الليبي ، وأطفال دور الرعاية ، إضافةً إلى الأطفال الذين يتحفظ عليهم بمركز إيواء المهاجرين بجهاز الهجرة غير الشرعية .

وأفاد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور “عبدالباسط سميو” أن تنفيذ الحملة يأتي استجابةً لحالات الحصبة المسجلة في عدد من مناطق ليبيا ، مشدداً على أن تنفيذ الحملة جاء لرفع مناعة الأطفال والمساهمة في نموهم النمو السليم .

ودعا “سميو” أولياء أمور الأطفال للاستجابة للحملة وتطعيم أطفالهم، مشيراً إلى أن المراكز الصحية ستشهد ازدحاماً نتيجة أن العدد المستهدف في كامل ربوع ليبيا يبلغ 2.750.000 مليون طفل وطفلة .

ونوه “سميو” إلى أن الكميات التي تم توزيعها تمت دراستها من لجان استشارية بالمركز ، مُبدياً إعجابه بنجاحهم في وصول التطعيمات لكل طفل ليبي من امساعد إلى رأس اجدير ، مثمناً تعاون شبيبة الهلال الأحمر مع الحملة.

من جانبه، ثمن “محسن أحمد” ولي أمر أحد الأطفال جهود الحملة، ووصفها بالمهمة لصحة الأطفال ، مشيراً إلى أن المعرقل الوحيد هو الازدحام الحاصل في المراكز والمجمعات الصحية المنتشرة في ربوع المدينة .

وبحسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض ستستمر الحملة الوطنية للتطعيم حتى السبت المقبل .

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اخبار ليبيا 24

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