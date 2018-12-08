وقفة احتجاجية نسائية في غات بسبب تردي الخدمات الصحية

نظم اتحاد ومؤسسات المجتمع المدني الخاصة بالمرأة ببلدية غات، وقفة احتجاجية اليوم أمام المركز الصحي بالبركت، احتجاجا على سوء الخدمات الصحية بالمنطقة.

وأوضحت النساء المشاركات في الوقفة أن هذه الاحتجاجات جاءت على خلفية نقص الأطباء، ووفاة 3 سيدات في الشهر الماضي، بسبب عدم وجود طبيب جراحة نساء وولادة بمستشفى غات العام، حيث يتم تحويل معظم حالات الولادة من مدينة غات إلى أقرب مركز صحي ببلدية أوباري التي تبعد 350 كيلو مترا عن غات.

كما أعلنت المحتجات وقوفهن ودعمهن الكامل لحراك غضب فزان والخطوات التي سيتخذها لدعم أهل الجنوب.

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