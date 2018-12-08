إنقاذ 10 مهاجرين أفارقة بعد رحلة 12 يوما قبالة شواطئ مصراتة

قال مكتب الإعلام والثقافة البحرية التابع للقوات البحرية الليبية، إن جهاز الشرطة والهلال الأحمر تمكنا من إنقاذ 10 مهاجرا أفارقة كانوا على متن قارب خشبي من بينهم مصري وجزائري.

وأوضح المكتب في منشور على الفيسبوك، أن ذلك جاء بعد اكتشاف القارب الذي بقي لمدة 12 يوما داخل البحر نتيجة سقوط المحرك في مياه البحر.

وأضاف أن القارب بدأ رحلته وعلى متنه 22 مهاجرا من مدينة صبراتة لتحمله بعد ذلك الأمواج إلى شاطئ مصيف الشروق في منطقة الجزيرة بمدينة مصراتة. وقدم الهلال الأحمر العلاج اللازم لهم في عين المكان، قبل التحقيق معهم من قبل شرطة مصراتة، هذا وتم تسليم القارب الخشبي إلى حرس السواحل القطاع الأوسط نقطة مصراتة.

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