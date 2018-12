المتوسط:

قام اتحاد ومؤسسات المجتمع المدني الخاصة بالمرأة ببلدية غات، بتنظيم وقفة احتجاجية اليوم أمام المركز الصحي بالبركت.

وأكد اتحاد ومؤسسات المجتمع المدني الخاصة بالمرأة ببلدية غات ،” أن الهدف من الوقفة هو الاحتجاج على سوء الخدمات الصحية بالمنطقة”.

وأوضح ،” أن الاحتجاجات جاءت على خلفية نقص الأطباء، ووفاة 3 سيدات في الشهر الماضي، بسبب عدم وجود طبيب جراحة نساء وولادة بمستشفى غات العام”.

The post وقفة احتجاجية بسبب تردى الأوضاع الصحية في بلدية غات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية