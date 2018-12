المتوسط:

قام عميد بلدية سرت مختار المعداني بزيارة ميدانية لمتابعة أعمال تنظيف وطلاء الأرصفة قرب جزيرة الزعفران إلى جزيرة أبو هادي.

وتحتفل بلدية سرت بالذكرى الثانية لتحرير مدينة سرت من تنظيم داعش الإرهابي، و تعكف البلدية على إقامة تجهيزات للاستعداد للاحتفال.

