إقفال معبر رأس اجدير أمام مهربي الوقود 

أخبار ليبيا 24 – خاص

فرضت لجنة أزمة الوقود والغاز سيطرتها على منفذ رأس اجدير الحدودي ، وتمكنت من منع كافة مهربي الوقود من عبور المنفذ مع تونس.

وذكرت اللجنة – في منشور عبر صفحتها الرسمية عبر فيسبوك – أن المركبات الآلية لمهربي الوقود تصطف لعدة كيلو مترات ، ويقومون بنهب كميات تتجاوز المليون لتر من الوقود يومياً.

وأضافت اللجنة أن هذا يأتي بناءً على توجيهات رئيس المجلس الرئاسي المقترح ووزير داخليته ، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ ، وعلى تعليمات مدير الإدارة العامة للأمن المركزي ، بشأن الحد من ظاهرة تهريب الوقود ورفع معاناة أهل المنطقة الغربية ومناطق الجبل بتوفير الوقود والغاز وفق نص المنشور.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق قالت الأسبوع الماضي ، إن عمليات التهريب من الأخطار الأكثر تهديداً للاقتصاد الوطني.

وأشارت الوزارة إلى أن الدولة تسخر كافة إمكانياتها وجهودها لمحاربة هذه الجريمة عبر سن القوانين الرادعة للمهربين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24