المتوسط:

أعلنت شركة هاتف ليبيا للاتصالات اليوم السبت، انتهاء أعمال صيانة كابل الألياف البصرية بإحدى مناطق الجبل الغربي .

وأكملت الشركة،” إن فريق العمل بمنطقة الجبل الغربي في الشركة، تمكن من إتمام عملية صيانة كابل الألياف البصرية في منطقة الهيرة مسار العزيزية – ابوغيلان”.

وأوضحت الشركة، ” أنها تعمل على رجوع حركة الاتصالات إلى وضعها الطبيعي”.

