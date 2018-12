المتوسط:

نفى أحد منسقي حراك غضب فزان مصباح اللافي ، اقتحام حقل الشرارة النفطي ، اليوم السبت .

وأكد اللافي ، خلال تصريحات صحفية له،” أن الحراك قام بإغلاق الحقل بشكل سلمي دون تخريب أي مرفق ما مرافق الحقل”.

وأكمل اللافي،” أن الحراك جاء بسبب عدم اكتراث الجهات المسئولة بمطالبهم بشكل خاص، وشباب الجنوب بشكل عام”.

