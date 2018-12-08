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تشكيل قوة مشتركة لحماية الحدود بين مصر وليبيا

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصف الخبير الأمني العقيد حاتم صابر المصري ضبط الحدود بين مصر والسودان بصمام الأمان للحدود الليبية بحسب تعبيره.

وأضاف صابر في حديث له عبر برنامج live أنه في حال نجحت مصر والسودان في تأمين حدودها فإن الحدود الليبية ستكون في مأمن

وأشاد الخبير الأمني بالدور الذي قدمته قوات الجيش الوطني في مكافحة الإرهاب ودحره،

وأشار صابر إلى أن دعم ليبيا بالسلاح لا يمكن أن يأتي إلا باتفاق من المجتمع الدولي وبرعاية مصرية ليبية.

وذكر خلال الحديث أن اجتماعات دول الجوار وتوافق مصر والسودان على تأمين الحدود، من شأنها أن تدعم الجيش الليبي في عملية تأمين حدود ليبيا من المتاجرين بالشر والسلاح والجماعات الإرهابية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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