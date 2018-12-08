مباحثات ثلاثية بشأن المنافذ الحدودية

ذكر الصحفي السوداني عباس صالح أن المباحثات الجارية بين مصر والسودان بشأن حماية وتأمين الحدود المشتركة فيما بنهما وبين ليبيا وصلت حالة من التوافق المشترك واصفاً إياها بالخطوة الكبيرة.

وأكد صالح في مداخلة له عبر برنامج LIVE لقناة 218 إلى أنه في حالة تم التوافق الجدي بين الدولتين فإن هذا سينعكس إيجاباً على الوضع في ليبيا، مبينًا أن الدولتين ستقدمان خدمة جديدة لليبيا في حال تم تأمين الحدود المحاذية بينهما.

وبين الصحفي السوداني أن الجانب السوداني دائماً ما يطرح فكرة وجود قوات مشتركة بينه وبين مصر إلا أن الإرادة السياسية لم تتوفر خاصة من الجانب المصري.

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