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مباحثات ثلاثية بشأن المنافذ الحدودية

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر الصحفي السوداني عباس صالح أن المباحثات الجارية بين مصر والسودان بشأن حماية وتأمين الحدود المشتركة فيما بنهما وبين ليبيا وصلت حالة من التوافق المشترك واصفاً إياها بالخطوة الكبيرة.

وأكد صالح في مداخلة له عبر برنامج LIVE لقناة 218 إلى أنه في حالة تم التوافق الجدي بين الدولتين فإن هذا سينعكس إيجاباً على الوضع في ليبيا، مبينًا أن الدولتين ستقدمان خدمة جديدة لليبيا في حال تم تأمين الحدود المحاذية بينهما.

وبين الصحفي السوداني أن الجانب السوداني دائماً ما يطرح فكرة وجود قوات مشتركة بينه وبين مصر إلا أن الإرادة السياسية لم تتوفر خاصة من الجانب المصري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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