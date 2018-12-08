مدن ليبيا تشهد انطلاق حملة التطعيمات

بدأ عدد من المركز الصحية صباح اليوم السبت في مدينة مصراتة بإعطاء اللقحات والتطعيمات للأطفال.

وقال المدير التنفيذي لحملة تطعيمات محمد مليطان في حديث له مع برنامج LIVE على قناة 218 إن 17 مركزا صحيا فتح أبوابه حيث شهد منذ ساعات الصباح الأولى إقبال عدد كبير من المواطنين؛ لتطعيم أطفالهم، في دلالة على ثقافتهم العالية بأهمية حصين أبنائهم من الأمراض.

وأكد المدير التنفيذي على توفر كافة التطعيمات في المراكز الصحية وأن العملية التنظيمية تسير على مايرام كباقي المدن الليبية الأخرى.

يشار إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض نظم حملة توعوية للتطعميات ضد مرض الحصبة والحميراء شلل الأطفال للفئات العمرية التي تبدأ من سن الولادة وحتى سن 15 عاما مقسمة فئتين الفئة الأولى “شلل الأطفال” وتبدأ من عمر يوم وحتى 6 سنوات والتطعيم ضد مرض الحصبة والحميراء يبدأ من سن 9 أشهر إلى سن 15 عاماً.

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