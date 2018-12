انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم في مدينة بنغازي

المتوسط:

انطلقت في مدينة بنغازي ،اليوم السبت، الحملة الوطنية للتطعيمات لعام 2018 التي تستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى سن ما قبل 15 سنة.

وتتضمن الحملة التطعيم بالطعم الواقي من شلل الأطفال للأعمار من يوم إلى سن ما قبل 6 سنوات ، والتطعيم الواقي من الحصبة والحميراء ، وكذلك إعطاء فيتامين (أ) للأعمار من 9 أشهر إلى ما قبل 15 سنة.

والجدير بالذكر بان حملة التطعيمات تحت إشراف إدارة الخدمات الصحية – بنغازى وسوف تستمر حتى يوم الخميس القادم الموافق 15/12/2018 وفق الجدول الزمني المعد لذلك .

