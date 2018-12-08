المؤقتة تحذّر إداراتها من مغبة التعامل مع سالم بن تاهية

ليبيا – أصدرت وزارة الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة بياناً حذرت فيه كافة البلديات التابعة لها والمنضوية تحت شرعيتها من مغبة التعامل مع اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية برئاسة سالم بن تاهية .
وقالت الوزاة فى بيانها الذي تلقت المرصد نسخة عنه ، بأن هذا التحذير يأني لكونها لجنة تابعة وزارة الحكم المحلي بـ ” حكومة الوفاق المرفوضة ” وهي إدارة من إدارتها ، ولا تتبع المفوضية العليا للانتخابات.
وحذرت الوزارة كل من يتعامل مع اللجنة المذكورة تحت أي ظرف وبأي شكل بأنه سيحال للمساءلة وستتخذ ضده كافة الإجراءات التي يخولها القانون .
كما طالباىت فى ختام بيانها كافة الأجهزة الأمنية والرقابية بضرورة متابعة هذا الشخص ومنعه من مزاولة أي عمل له علاقة بالبلديات داخل نطالق عمل الحكومة المؤقتة.
أضف تعليقـك