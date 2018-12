وزراء “جوار ليبيا” يجتمعون في “ميامي”

يُعقد الاجتماع الثالث عشر وزراء الخارجية والدفاع والأجهزة الأمنية لدول جوار ليبيا في ميامي عاصمة النيجر يوم الجمعة المقبل

يأتي هذا بعد اجتماع الخرطوم الأسبوع الماضي الذي بحث حماية الحدود مع ليبيا من الفوضى الأمنية وعجز الحكومات الليبية المختلفة في بسط الأمن

اجتماع ميامي سينظُر في الاتفاق المشترك حول الحدود وتأمينها الموقع عليه في مايو الماضي بين ليبيا والسودان والنيجر وتشاد والمتضمن محاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود الوطنية في منطقة الساحل

الاجتماع المقرر عقده يوم الجمعة المقبلة، الرابع من ديسمبر الجاري سينظر في المسألة الأمنية المشتركة على الحدود مع الجوار الجنوبي فيما يشي بأن هذا الاجتماع أكثر عملية من سواه

فالاستحقاقات الأمنية هي الملحة نحو استقرار أمثل لاسيما مع مايسببه انعدام سيطرة الدول الأربعة على حدودها من مفاقمة للفوضى الأمنية خاصة في المناطق الجنوبية من ليبيا

