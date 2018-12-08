اخبار ليبيا الان

وزراء “جوار ليبيا” يجتمعون في “ميامي”

تم النشر منذُ 53 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يُعقد الاجتماع الثالث عشر وزراء الخارجية والدفاع والأجهزة الأمنية لدول جوار ليبيا في ميامي عاصمة النيجر يوم الجمعة المقبل
يأتي هذا بعد اجتماع الخرطوم الأسبوع الماضي الذي بحث حماية الحدود مع ليبيا من الفوضى الأمنية وعجز الحكومات الليبية المختلفة في بسط الأمن
اجتماع ميامي سينظُر في الاتفاق المشترك حول الحدود وتأمينها الموقع عليه في مايو الماضي بين ليبيا والسودان والنيجر وتشاد والمتضمن محاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود الوطنية في منطقة الساحل
الاجتماع المقرر عقده يوم الجمعة المقبلة، الرابع من ديسمبر الجاري سينظر في المسألة الأمنية المشتركة على الحدود مع الجوار الجنوبي فيما يشي بأن هذا الاجتماع أكثر عملية من سواه
فالاستحقاقات الأمنية هي الملحة نحو استقرار أمثل لاسيما مع مايسببه انعدام سيطرة الدول الأربعة على حدودها من مفاقمة للفوضى الأمنية خاصة في المناطق الجنوبية من ليبيا

The post وزراء “جوار ليبيا” يجتمعون في “ميامي” appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك