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حملة “التطعميات الوطنية” تصل إلى “سرت”

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت حملة التطعيمات الوطنية بـ 14 مركزا صحيا في بلدية سرت والتي تستمر لمدة أسبوع، حيث تستهدف أكثر من 62 ألف طفل وطفلة من عمر يوم إلى ما قبل 15 سنة
الحملة كانت تحت أشراف إدارة الخدمات الصّحية سرت ومكتب الرعاية الصحية الأوّلية، وتميّزت بمشاركة منتسبي فوج الكشافة والهلال الأحمر الليبي فرع سرت
كما تفقّد عميد بلدية سرت بصحبة مدير إدارة الخدمات الصحية ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراضِ ومراقب التعليم بالبلدية ومدير مجمّع عيادات سرت المركزي، سير الحملة بعدد من المراكز والوحدات الصحية
أكثر من 90 مشرفا تأهّب من مختلف مدن ليبيا لتنفيذ الحملة الوطنية للتطعيمات في ربوع البلاد بعد اجتياز تدريب تشرِف عليه إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسف

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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