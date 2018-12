انطلقت حملة التطعيمات الوطنية بـ 14 مركزا صحيا في بلدية سرت والتي تستمر لمدة أسبوع، حيث تستهدف أكثر من 62 ألف طفل وطفلة من عمر يوم إلى ما قبل 15 سنة

الحملة كانت تحت أشراف إدارة الخدمات الصّحية سرت ومكتب الرعاية الصحية الأوّلية، وتميّزت بمشاركة منتسبي فوج الكشافة والهلال الأحمر الليبي فرع سرت كما تفقّد عميد بلدية سرت بصحبة مدير إدارة الخدمات الصحية ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراضِ ومراقب التعليم بالبلدية ومدير مجمّع عيادات سرت المركزي، سير الحملة بعدد من المراكز والوحدات الصحية أكثر من 90 مشرفا تأهّب من مختلف مدن ليبيا لتنفيذ الحملة الوطنية للتطعيمات في ربوع البلاد بعد اجتياز تدريب تشرِف عليه إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسف

The post حملة “التطعميات الوطنية” تصل إلى “سرت” appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية