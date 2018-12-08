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“الدولية للهجرة”: ترحيل 15 ألف مهاجر من ليبيا

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن تمكنها من إعادة 15 ألف مهاجر غير قانوني جاءوا من 35 دولة مختلفة وموزعه على القارتين الأفريقية والأسيوية تقطعت بهم السبل داخل الأراضي الليبية
المنظمة تعمل منذ فترة على إعادة المهاجرين عن طريق برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج التابع للمنظمة الدولية للهجرة بدعم من الصندوق الائتماني للإتحاد الأوروبي
فيما تقوم خلال الفترة الحالية بتوزيع البطانيات والمراتب لمواجهة برد الشتاء لقرابة 73 مهاجرا ينتظرون العودة إلى ديارهم بالإضافة إلى توفير الاحتياجات الأساسية لهؤلاء المهاجرين وتقديم المزيد من المساعدات المختلفة حتى يتمكنوا من التواصل مع عائلاتهم

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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