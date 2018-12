“الدولية للهجرة”: ترحيل 15 ألف مهاجر من ليبيا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن تمكنها من إعادة 15 ألف مهاجر غير قانوني جاءوا من 35 دولة مختلفة وموزعه على القارتين الأفريقية والأسيوية تقطعت بهم السبل داخل الأراضي الليبية

المنظمة تعمل منذ فترة على إعادة المهاجرين عن طريق برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج التابع للمنظمة الدولية للهجرة بدعم من الصندوق الائتماني للإتحاد الأوروبي فيما تقوم خلال الفترة الحالية بتوزيع البطانيات والمراتب لمواجهة برد الشتاء لقرابة 73 مهاجرا ينتظرون العودة إلى ديارهم بالإضافة إلى توفير الاحتياجات الأساسية لهؤلاء المهاجرين وتقديم المزيد من المساعدات المختلفة حتى يتمكنوا من التواصل مع عائلاتهم

