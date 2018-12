أقامت بلدية حي الأندلس ندوة بعنوان الانتخابات البلدية ودور الشركاء في الانتخابات البلدية في إطار الإعداد لانتخابات المجلس البلدي

وشارك في الندوة رئيس اللجنة الفرعية لبلدية حي الأندلس الكبرى ووزير الحكم المحلي السابق ونشطاء من بلدية حي الأندلس وأعضاء من اللجنة المركزية لانتخابات المجلس البلدية

