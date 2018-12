“الوطنية للنفط”: موظفينا رفضوا إغلاق حقل الشرارة

أدانت المؤسسة الوطنية للنفط تصرفات حرس المنشآت النفطية في حقل الشرارة النفطي بسبب تهديدهم بوقف الإنتاج، مؤكدةً أن موظفي المؤسسة رفضوا هذه الانصياع لهذه المطالب

ونشرت المؤسسة بيانا عبر صفحتها في فيسبوك تفاصيل قيام الحرس بتسهيل تنظيم احتجاج داخل الحقل، وتهديد الحرس للعاملين لوقف الإنتاج، حسب البيان



وأضافت المؤسسة :”يترتب على الإغلاق القسري عواقب لوجستية طويلة الأجل وستؤخر إعادة فتح حقل النفط”

وسيؤدي الإغلاق إلى تعليق عدد من مشاريع النفط والتنمية المستدامة المحلية، بما في ذلك نقل مصفاة جنوبية، تهدف الى تخفيف أزمة إمدادات الوقود المحلية، وإلى تعريض فرص العمل المحلية للخطر

