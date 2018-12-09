مجلس الوزراء بالمؤقتة يتخذ عدة قرارات هامة في اجتماعه ببنغازي

العنوان-بنغازي

عقد مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة اليوم السبت اجتماعه العادي التاسع للعام الحالي بمقر شركة الخليج العربي في مدينة بنغازي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء عبدالله عبدالرحمن الثني، واتخذ خلال هذا الاجتماع جملة من القرارات والإجراءات الهامة.

حيث استعرض دولة رئيس مجلس الوزراء كافة القرارات الموقعة بالتفويض الممنوح له بقرار مجلس الوزراء رقم ( 72 ) لسنة 2017 م، وتم اعتماد محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن لسنة 2018 م .

كما أصدر مجلس الوزراء جملة من القرارات تخص عدة ملفات تمثلت:

ملف الصحة

الموافقة على كتاب الوكيل العام المكلف بتسيير مهام وزارة الصحة على مقترح لإنشاء مركز خاص بعلاج مرضى الكبد ببلدية طبرق، بالإضافة لإنشاء مركز طب المناطق الحارة ببلدية الكفرة.

كما تم إصدار قرار بترفيع مركز المرج لعلاج مرضى السكر و إعادة تسمية ‘لى مستشفى المرج التخصصي لعلاج مرضى السكر و الغدد الصماء بسعة 120 سرير.

– الموافقة على إنشاء جهاز حماية المؤسسات الصحية ويقع تحت إشراف وزارة الصحة.

ملف التعليم

الموافقة على كتاب السيد وزير التعليم بشان ترشيح د/ رحيل جمعة رحيل أستاذ مشارك لتولي مهام وكيل جامعة النجم الساطع للشؤون التعليمية.

الموافقة بشان اعتماد وترقية مستشفى قورينا بشحات و مركز السكر بالجبل الأخضر كمراكز تعليمية.

ملف متابعة الأوضاع بمدينة بنغازي

عرض الوضع العام لمدينة بنغازي خصوصاً ماقتمت به الحكومة المؤقتة خلال فترة الأزمة نتيجة غزارة الأمطار. وإتخاذ كافة الإجراءات ذات العلاقة كلاً في مجال اختصاصة.

– الأعمال الميدانية لحماية محطات توليد الكهرباء لمنع تسريب المياه داخلها، تعويض التالف من الأجهزة والمعدات نتيجة للصواعق الكهربائية.

– تقديم دراسة لكافة المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي للجنة استقرار بنغازي المُشكلة من قبل رئيس مجلس النواب لوضعها حيز التنفيذ.

– مراجعة كافة العقود الموقعة من قبل الحكومة لإعادة استقرار الخدمات بمدينة بنغازي و إلزام الجهات ذلت العلاقة لتحمل مسؤولياتها.

– اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإزالة العوائق والمباني العشوائية في محيط مجاري المياه الطبيعية وسدود حجز المياه منها وادي القطارة

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